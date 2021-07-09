有關餐廳是否開放內用，嘉義縣原強烈建議外帶，若業者要開放內用需遵循規定，但嘉義縣政府9日傍晚表示，基於嘉義縣市共同生活圈及防疫區域聯防角度，嘉義縣政府與嘉義市政府共商討一致的作法，最後決議餐廳一律外帶，禁止內用。

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