美國「有線電視新聞網」（CNN）8日報導，在比利時駐南韓大使夫人相雪秋兩度與當地民眾發生衝突後，比利時外交部向媒體證實，其已要求駐韓大使夫婦「立即返國」。

根據比利時外交部提供的聲明稿，雖然本月5日發生的實際衝突情況還未明朗，但鑒於這已是第二度發生此類事件，比利時副總理兼外長威爾梅斯（Sophie Wilmes）表示，為維持比利時與南韓之間的良好關係，已要求駐韓大使萊斯庫耶（Peter Lescouhier）擔負起「駐外大使對當地國家的責任」，立即與夫人相雪秋一同返回比利時。

相雪秋4月8日在首爾一間服飾店被誤會沒結帳就離開，盛怒之下推人並掌摑女店員，引發外交衝突。比利時外交部5月下令萊斯庫耶提前離任，並於今夏離開南韓。

沒想到才過了3個月，相雪秋5日又在首爾的一座公園內與65歲女性清潔工發生肢體衝突，據稱又掌摑對方，先前更曾踢飛這名清潔工的便當，她自己則遭對方推倒，再度引起軒然大波。

在首次掌摑事件後，萊斯庫耶已公開代替夫人對外致歉，據稱相雪秋也已私下向女店員道歉。當時比利時外交部還宣布放棄相雪秋的外交豁免權，以讓她能全力配合警方調查；不過「韓聯社」引述南韓外交部的說法，稱比利時僅「部份」放棄相雪秋的外交豁免權，讓她配合警方調查，但並不包含後續出庭受審及處罰等。