被視為大陸半導體國家隊的紫光集團，去年驚傳債務高達上千億元人民幣，紫光集團今(9)日公告，相關債權人以紫光集團不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，具備重整價值和重整可行性為由，向法院申請對紫光集團進行破產重整。

紫光集團公告，7年9日，紫光集團收到北京市第一中級人民法院送達的《通知書》，相關債權人徽商银行以紫光集團不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，具備重整價值和重整可行性為由，向法院申請對紫光集團進行破產重整。紫光集團表示，將依法全面配合法院進行司法審查，積極推進債務風險化解工作，支持法院依法維護債權人合法權益。

紫光集團於1993年在清華大學科技開發總公司基礎上成立，趙偉國於2010年接手紫光集團，並在2013年砸17.8億美元收購展訊通信，隔年以9.1億美元收購大陸IC設計廠銳迪科，當年也成功挖角台灣DRAM教父的前華亞科董事長高啟全擔任紫光集團全球執行副總裁，引發半導體業界震撼，甚至狂言收購全球晶圓代工龍頭台積電、台灣IC設計大廠聯發科。

但隨著紫光集團無限制擴張的代價，獲利腳步跟不上讓集團營運產生極大壓力，紫光集團2020年半年度報告顯示，截至當年6月底，公司有息債務總額高達1567億人民幣，當中1年內到期的債務占比約52%，債券融資基本集中在母公司清華控股層面。此外，更在2020年9月紫光2018年發行、2021年1月到期的10.5億美元公司債價格崩跌後，紫光集團財務問題直接引爆，當年11月更爆出13億元人民幣債務違約，甚至連當年12月到期的4.5億美元債券也無法償還，可能引發24億美元債務交叉違約。

據《北京日報》報導，紫光集團2020年11月引入專門工作團隊，協調多方力量穩住企業基本面，旗下企業今年上半年表現也漸入佳境，在此期間紫光集團在專門工作團隊指導下，為化解債務風險與多家投資人進行了接洽，由於紫光集團掌握半導體技術，許多投資人踴躍參與。前幾周還傳出，紫光集團與阿里巴進行協商，納入整體債務重組計畫一部分。

報導提及，紫光集團債務規模大，境內外債權人多，為有效保障各方權益，加快促成不同債權人訴求達成一致，適時啟動司法重整是一種專業選擇。