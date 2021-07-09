針對運費飆漲衝擊零售商並推升消費者物價的問題，美國總統拜登將出手進行整頓。白宮發言人周四表示，拜登將下達行政命令，要求聯邦海事委員會與美國司法部就海運不公平與不合理的運費展開違反競爭實務的調查。海事委員會指出，該委員會權力有限，無法阻止航商併購，或者控制運價。

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)指出，針對目前困擾零售商與推升消費者物價的供應鏈問題，總統拜登將透過行政手段解決，俾以創造海運與陸運產業更多的競爭。

莎琪進一步表示，「海運方面，拜登將要求聯邦海事委員會(Federal Maritime Commission) 負責查緝不公平與不合理的運費，陸運部份則是責成地上交通運輸委員會(Surface Transportation Board)進行調查。」

拜登預計本周末前將正式發布行政命令，莎琪指出，這項行政命令將可為企業省下運輸成本，進而降低消費者的支出。

去年疫情高峰期間，消費者行為出現重大轉變，導致供應鏈大亂，零售商試圖依據消費者行為改變重補庫存，造成運輸艙位供不應求的局面，推升運價飆漲。

海運市場逾8成由外資業者把持，陸運產業進行整併後導致許多路線呈現獨占，這些都是造成運輸成本與價格飆漲的原因。

根據德魯里世界貨櫃指數公布的報告顯示，全球8條東西向主要航線的海運運費過去一年總共暴漲333％。海事委員會主委馬菲(Dan Maffei)受訪時則指出，委員會權力有限，並不能封殺合併或是控制產業的定價。

他並呼籲，政府若要委員會調查產業操縱運費，國會應先修法擴大委員會的職權，「由於運費是由市場決定，委員會無法控制，不過是可以調查業者是否有限縮海運運能的情事。」