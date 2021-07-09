台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）旗下子公司榮福公司9日召開董事會，會中通過為申請股票掛牌做準備，以及增強營運實力，決定辦理一億元現金增資，每股溢價20元發行。

此外，為配合上市櫃規劃進行釋股，並回饋母公司久陽公司股東們的大力支持，榮福的現金增資決定邀請久陽股東參與，並在近期發送繳款通知書。

董事長孫正強表示，子公司榮福公司自加入集團後，藉由集團豐富的經營管理經驗及環保資源，例如：空氣污染防治技術系統及高效的汽輪發電系統等，並積極進行組織再造，今年著力於焚化爐整改維運，同時發展再生能源業務，經營目標也由「廢棄物處理者」轉型為「再生能源開發者」。

榮福公司去年營收2億2663萬元、淨利2933萬元，每股獲利1.17元。為整合集團內外部資源，並吸引資源再生領域人才，以達提高經營績效的目的，因此決定辦理現金增資1000萬股，每股發行價格20元，預計可募得資金2億元，股本也將由五億元增至六億元，上述議案也在今日的董事會中獲得董事一致同意通過。

此外，為讓母公司久陽的股東也能參與榮福的成長，將針對久陽符合資格之股東、及對榮福公司營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人，邀請參與認購榮福的現增，並將在近期發送繳款通知書。

榮福子公司台鋼能源未來發展再生能源及儲能裝置業務外，同時跨入漁電共生之光電市場，朝發、售電市場長線布局。