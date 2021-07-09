中央流行疫情指揮中心昨（8日）公告「三級延長 適度鬆綁」，發布13日起微解封指引，繼桃園率先表態百貨、賣場餐廳和美食街維持外帶、外送，台北市長柯文哲今也宣布「嚴禁內用」，目前包含雙北、桃竹苗、台中、嘉義、高雄都不跟進，6都中僅台南可內用，百貨和量販隨縣市政府政策急轉彎，盼不到餐飲微解封，苦喊「白忙一場」！

微風6家分店包含微風廣場、微風南京、微風台北車站、微風信義、微風松高和微風南山都在台北市，跟進北市府宣布，持續禁止餐廳內用服務，改採外帶、外送制，推出「Breeze Take Out」服務，加上BREEZEONLINE不間斷提供各項防疫商品、顧客服務及與品牌的連結，BREEZE APP也隨時提供消費者最新消息。台北101、永和比漾廣場、新莊宏匯廣場也都跟進雙北政策不內用。

至於新光三越和遠東百貨和遠東SOGO全台都有分店，基於「配合中央及地方政府的規範」原則，因應多數縣市確認不開放內用，新光三越全台15店中除台南新天地、台南中山店外，有13店不能內用。

新光三越表示，各店將遵循各地方政府規範落實執行，也將持續推出在地老店美食、星級美食組合餐、買餐送餐等獨家企畫，讓民眾透過美食外帶、外送、快取Bar輕鬆享受美食料理；同時還有APP精選優惠、熟客系統一對一服務、skm online等貼心安心的多元服務，讓顧客選擇自己最便利的購物方式，解決日常生活所需。

遠百11店中除台南大遠百和遠百花蓮2店外，其他9店不能內用。SOGO台北店3館、天母店、中壢店、新竹店、高雄店全都禁內用。新竹遠東巨城購物中心跟進新竹市政策，餐廳、美食街禁內用。

至於，昨率先公布美食街將開放內用的量販店家樂福，因應多數縣市禁內用，全台超過36家量販分店與超過15家超市分店美食街不開放內用。