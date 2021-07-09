飲料店老闆響應台中市議員黃守達，提供冷飲給快打站的工作人員。（黃守達服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市快打站9日持續進行疫苗接種作業，考量到天氣酷熱，台中市議員黃守達偕同中宬生命禮儀公司執行長宋震紳、佳壕花苑總監賴佳壕提供水冷氣機至西區忠信國小、中正國小、中區光復國小快打站，讓民眾在戶外等待時不會熱昏頭。飲料店烏弄中美店也贊助90杯冷飲給快打站辛苦的工作人員們享用，同為防疫盡一份心力。

黃守達表示，最近他到中、西區的疫苗快打站去了解狀況。發現近日天氣炎熱，但分批叫號入場之前，長輩得暫時在戶外等待，許多長輩不耐高溫，抱怨連連，更有長輩因此身體出現不適的狀況，非常令人擔心。

黃守達說，他向宋震紳提及，馬上響應提供數台水冷氣機，放置於快打站戶外使用，讓現場等候的民眾與工作人員能夠消消暑。

今天一早，黃守達就與宋震紳將水冷氣機送至西區忠信、中正國小與中區光復國小的施打站現場，不僅如此，更加碼提供冰箱，供現場冰鎮飲用水使用。

黃守達說，大家都非常熱心，西區的飲料店，烏弄中美店老闆張弘毅也向他表示，願意贊助90杯冷飲提供給中正跟忠信國小快打站的工作人員，感謝他們的辛勞，希望能為這些辛苦的防疫人員加油打氣，一起抗疫兼抗暑。