台東縣議會9日審查預算，許多議員關切每年暑假的台東熱氣球嘉年華活動是否取消，台東縣府交通及觀光發展處表示現場無人仍會線上舉辦，但經議員表決通過，活動需待全台疫情警戒降至2級時再辦。

縣議會9日審查台東縣政府交通及觀光發展處的熱氣球中央補助款，許多議員反對舉辦，議員古志成表示，延平鄉長和民眾都反對舉辦該活動。

議員張全馨嵐也說，澎湖花火節都已取消，呼籲縣政府取消熱氣球活動。議員鄭崗山、蔡玉玲也表示支持停辦「萬一成防疫破口誰負責」。議員林參天則問交觀處長余明勳，如果熱氣球活動成為防破口要不要負責；議員陳政宗、黃治維、楊清順同樣反對舉辦。

余明勳回覆議員質詢時表示，中央流行疫情指揮中心8日因宣布3級警戒延至26日，台東縣長饒慶鈴召集相關單位討論因應措施，初步決定今年僅有國內熱氣球、不會有國外熱氣球，並預計7月底到8月間舉辦。他說「沒有一個人能上去，一樣會讓熱氣球展球升空」，用線上直播方式讓全國觀看，強調熱氣球嘉年華活動已經是一種社會責任，不僅關係到台東經濟問題，同樣是社會大眾關心的活動。

最後會議主席裁定兩案表決，第1案是採附帶決議方式，預算先通過但要疫情警戒降至2級時再舉辦，結果由16名出席議員中有9票贊成通過；第2案是退回預算取消熱氣球活動，僅有林參天、陳政宗、黃治維、楊清順贊成，未達半數未通過。