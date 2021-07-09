本業、轉投資營運報喜，台塑四寶上半年獲利步步高升，大賺1326.52億元。受制大環境變數太多，台塑四寶對第三季旺季營運不敢太樂觀；除南亞(1303)、台塑化(6505)因電子材料、油品邁入旺季支撐，營運持平看待；台塑(1301)、台化(1326)預期營收推進動能恐受阻趨緩。

台化副董洪福源指出，海運缺艙、缺櫃依舊嚴重，不僅遠洋，近洋也開始浮現，運費極端不合理已嚴重影響物流。Delta病毒肆虐蔓延，亞洲影響深重，即使高疫苗施打率國家如以色列、英國、美國等也有疫情變化，為全球經濟復甦埋下變數。

另，亞洲遞延開出的石化新產下半年終究會投產，影響市場心態轉趨保守，加上天氣即將進入高溫，台灣、大陸都有限電擔憂，也都是不利營運發展之變數。不過，若油價堅挺，國際貨運順暢，產品價格可提升，仍有機會優於第2季。

台塑董事長林健男表示，亞洲疫情再起及海運費高漲，衝擊加工製品銷往歐美市場；加上配合台塑化OL-1歲修，開工率減少，第三季營收表現趨緩。惟台塑美國獲利持穩放大，且有30億元現金股息，營運仍可維持高檔。

南亞董事長吳嘉昭說，7月營收比6月好。第三季聚酯產品穩定；電子材料及電路板需求旺盛，且產能提升，營收、獲利看好；但丙二酚因部份產線歲休及價格下跌，營收減少，預估營收與第二季持平。

台塑化總經理曹明認為，煉油廠第三季日煉量約45.3萬桶；輕油裂解廠第三季平均產能利用率96％。美國邁入駕車旺季，汽油需求回升，且大陸汽油出口減少，亞洲疫苗施打率也逐月增加，預期夏季亞洲汽油價差將保持強勁，有利煉製毛利回升，至於輕裂廠毛利也還能維持合理獲利，營運持穩推進。