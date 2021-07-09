今年一審檢察官升主任的35人入圍名單，因檢審會票選委員委員長施教文在9日開會中途離席，其餘委員決定改期再討論，未料官派委員、檢察總長江惠民「打蛇隨棍上」，舉薦其他檢察官，讓原名單恐生變數，對此，劍青檢改呼籲檢審會仍應尊重檢察民主政治機制，通過由票選委員提出的原名單。

劍青檢改表示，9位票選委員8日已在會前會透過民主方式，通過35位入圍人選並對外公告，9日檢審會正式會議上，雖有1位票選委員離席，但他未對原名單提出翻案或反對之意，僅表達未能為轄區爭取入圍，才離席以示負責。因此，即使有1位委員缺席或請假，檢審會仍應依循檢察民主理念及運作慣例，尊重檢察民主政治機制審議通過。

劍青檢改指出，總長在該票選委員離席後，以「民選委員離席代表有矛盾，官派委員應該可以表示意見」為由，舉薦其他候選人，劍青檢改對於總長未能捍衛檢察民主機制，表達強烈抗議，希望總長及所有官派委員收回舉薦名單，共同呵護長久以來優良的檢察民主慣例。

劍青檢改說，2006年法院組織法修法，明定9位民選委員多於8位官派委員，實務上並由民選委員先開會前會，以民主方式通過名單，隔日檢審會正式會議再由官派委員無異議通過，此種和平共治的政治運作模式，是檢改會前輩戮力爭取而來，且經歷任法務部長、檢察總長及官派委員共同認可，富有高度民主化、權力相互制衡、更能貼近基層人事需求的機制。

劍青檢改直言，若檢審會臨場恣意提出人選，揚言法無禁止，等於不受票數高低順序拘束而可無限擴充，形同票選原則蕩然無存，那以後各地檢署就不用再辦理票選，檢察民主化將完全歸零，總長位居檢察體系頂點，豈能帶頭開惡例先河？若未來有志晉升者直接尋求官派委員支持，上下交相取寵，將破壞人事制度，後果不堪設想。

劍青檢改呼籲，總長身為檢察體系首長，更應主動捍衛得來不易的檢察民主運作機制，檢審會的運作不僅只是合法性，更要求「正當性」，即時檢察民主機制，這需要總長和所有官派委員共同呵護，一同尊重民選委員舉薦的名單，才能維繫優良人事文化。