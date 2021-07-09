外媒報導，一位美國聯準會(Fed)官員提出警告，Delta變種病毒的傳播，以及和某些地區的低疫苗接種率，將對全球經濟復甦造成威脅。

舊金山聯邦儲備銀行總裁Mary Daly接受英國《金融時報》訪問時表示，她認為未來全球經濟成長所面臨的最大風險之一，「是我們過早宣布戰勝病毒」，她表示，疫情還沒有結束，日本和其他國家正在努力遏制疫情的蔓延。

Daly指出，新增確診病例數的激增，以及緩慢的疫苗接種正在抑制經濟的反彈，如果不能提高疫苗接種率，將造成疫情窮追不捨，可能阻礙美國經濟成長，對經濟復甦是不利的。

對於美國公債殖利率近來大幅下跌，雖然有人歸因於技術面因素，但已有越來越多市場人士擔憂經濟恐難以維持重啟以來的強勁成長，並預期近期的通膨將快速消失，Daly認為這是正面的訊息，表示人們開始意識到全球經濟面臨的下行風險。

Daly也表示，聯準會或許會在年底前開始縮減購債，但她主張不急於升息，「我們還沒接近充分就業的目標」。

隨著單日新增病例增加，日本已經宣布東京進入緊急狀態，而Delta病毒肆虐全球，也打擊投資人信心，擔憂將影響全球經濟復甦腳步，美股下挫，亞股也跌至2個月低點，台股今(9日)下跌204.61點，跌幅1.15%。