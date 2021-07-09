人氣動畫電影「鬼滅之刃」創下日本電影票房新高紀錄，製作公司ufotable 與該公司社長近藤光，卻因涉嫌竄改收入、逃漏稅1億3700萬日圓（約新台幣3542萬元），遭檢方起訴。

日本放送協會（NHK）報導，ufotable與51歲的近藤光涉嫌在2015年到2018年間隱匿公司所得共4億4100萬日圓，以逃漏稅1億3700萬日圓，東京地方檢察廳特別搜查部以涉違法人稅法等罪嫌，對ufotable與近藤光在宅起訴（指未羈押犯罪嫌疑人即加以起訴）。

報導指出，ufotable在東京與大阪等地經營與動畫相關的咖啡聽，該公司疑竄改咖啡廳帳冊，將部分營業額不列入計算，讓收入看起來比實際上少，去年遭東京國稅局向檢方告發。

相關人士透露，ufotable這些不法所得的現金，由近藤光保管在自家的保險箱內。

ufotable與近藤光的辯護律師向NHK表示，對於造成粉絲、相關人士等擔憂與困擾，由衷地致上歉意。將會遵守法令，努力改正公司經營方式。

ufotable是近藤光於2000年創設的動畫公司，總公司位於東京杉並區，曾製作「活擊 刀劍亂舞」、「Fate」系列等人氣電視動畫。

去年ufotable製作的鬼滅之刃動畫電影「劇場版鬼滅之刃無限列車篇」在日本上映後引爆高人氣，截至6月14日累計票房高達401億日圓。