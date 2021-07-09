蔡姓女慣竊1周連犯3起竊案，闖入餐飲店偷啤酒、現金。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

台南市新化區40歲蔡姓女子5日才剛竊走一家餐飲店的機車，7日再去該店偷啤酒、現金，9日清晨再闖民宅撬機車坐墊竊取置物箱財物，當場被屋主發現報警，在附近巷道遭屋主與警方合力逮捕，全案依竊盜罪將犯嫌移送偵辦，蔡嫌1周連犯3起竊盜案，警察看到又是她，忍不住搖頭「視法律如無物」，新化警方建請檢察官聲請羈押。

新化警分局唪口派出所5日偵辦蔡女偷竊送貨用機車案，函送台南地檢署偵辦，未料，蔡女不知悔改，7日凌晨再度犯案，侵入該餐飲店竊得1箱海尼根啤酒及櫃檯抽屜現金，今天凌晨又再作案，侵入新化區洋子社區民宅偷竊，遭屋主發現後報警。

員警到場後，雨屋主合力圍捕犯嫌送法辦，警方表示，蔡姓竊嫌本周陸續利用凌晨犯下3次竊案，分別是5日偷竊餐飲店機車案、7日侵入前案竊機車餐飲店，竊得一箱海尼根啤酒及櫃檯抽屜現金，今再度企圖行竊，平日到處閒晃尋找作案目標，見門戶沒鎖就進入行竊，作案遍及新化、善化、歸仁等地，所犯案件仍在清查中，警方也建請檢察官聲請羈押，是否羈押將由法官裁定。

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