二林鎮地勢較低，每逢汛期大雨就常處處積、淹水，彰化縣政府水利資源處斥資3700萬元改善三處區段排水護岸工程，在日前的大雨中見到明顯改善成效，彰化縣長王惠美（左三）昨前往視察工程進度，盼加緊施工。（謝瓊雲攝）

二林鎮溝頭排水為魚寮溪排水支流，主要功能是收集農田排水，卻因護岸高度不足，反而造成大雨汛期時，雨水從排水溝內溢流、淹入農田。（謝瓊雲攝）

二林鎮的萬興排水流經埤頭、二林及芳苑3鄉鎮，灌排兩用，是南彰化主要區域排水之一。（謝瓊雲攝）

梅雨汛期帶來豪大雨，常導致地勢較低窪的二林地區淹水，彰化縣長王惠美9日前往二林視察萬興、溝頭排水護岸改善工程，強調這次大雨已明顯感受到工程初步成效，盼加緊施工如期如質完工，徹底排解淹水區段，確保民眾生命財產的安全。

彰化縣政府為改善縣內區域排水，今年度向中央爭取約1.35億元補助經費，針對排水瓶頸、淹水區段，辦理護岸改善工程，其中二林鎮萬興排水、溝頭排水等3案，工程總工程費約3700萬元。

王惠美表示，三件工程主要改善萬興排水的中、下游區段，其中永興里段應急工程款約1100萬元，將可改善左岸154公尺、右岸153公尺原有土堤及老舊砌石護岸，預計今年11月完工。

而萬興排水彰133線上游應急工程，因原土堤強度不足，豪雨來臨時常造成土壤流失，且渠寬不足易造成溢淹情事，投入1300萬元辦理左側護岸325公尺區段改善，9月底就能完工，後續也將持續爭取經費，逐步往上游排水護岸進行改善。

她說，溝頭排水外竹里段應急工程經費也是1300萬元，改善護岸長度約250公尺，同樣9月底就可完工，該處排水系統延伸通往大城鄉出海口，居民大雨汛期必定積水，改善工程開工後問題確實改善許多。

水資處表示，萬興排水流經埤頭、二林及芳苑3鄉鎮，集水面積約84平方公里、長度約22公里，灌排兩用，是南彰化主要區域排水之一；溝頭排水為魚寮溪排水支流，主要收集農田排水，卻因臨農田側護岸高度不足，大雨就會溢淹入農田，雙側護岸改善後將可提高區段通洪能力，就能減少局部溢淹情形。