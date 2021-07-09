對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布南部2縣市大雨特報，今(9)日台南地區及高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，今各地天氣多為晴朗穩定，高溫能到34-36度左右；午後各地山區都有小範圍對流發展，但是降雨強度上稍弱。