對流雷雨炸開 南部2縣市大雨特報 19:512021/07/09 中時新聞網 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(9)日台南地區及高雄山區有局部大雨發生的機率。(氣象局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布南部2縣市大雨特報，今(9)日台南地區及高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 氣象局表示，今各地天氣多為晴朗穩定，高溫能到34-36度左右；午後各地山區都有小範圍對流發展，但是降雨強度上稍弱。 對流旺盛 新竹縣大雨特報 大台北、中南部慎防午後雷雨 台灣蘋果日報勞資協商再破局 北市勞動局強力介入辦第2次 #縣市 #大雨特報 #發展 #山區 #午後雷雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉市建案暴增 湖子內重劃區帶頭衝 04:102021/07/09 地方新聞 禁餐飲內用 8縣市首長逆時中 04:102021/07/09 焦點要聞 疫情「無薪假」繳不出房租！民團籲「緊急租金補貼紓困」 17:582021/07/09 房市新訊 恆星客輪、雙吉福氣號 打造全新離島藍色公路 11:332021/07/09 生活 逆時中再＋1 宜蘭縣也宣布包含夜市不開放餐飲內用 15:542021/07/09 生活 六都僅台南順時中！微解封各地大不同 全台22縣市懶人包一次看 16:452021/07/09 生活 中美論譠社》拜登反中聯盟失利 兩岸應盡快回復協商(張文基) 11:092021/07/09 海納百川 因疫情影響租屋糾紛比率增逾2成 民團籲「緊急租屋補助」 11:582021/07/09 生活 嘉縣科學園區選址 太保農場優先 04:102021/07/09 地方新聞 二林酒莊2個月沒團客 盼微解封9人團微旅行續生計 18:092021/07/09 寶島 中台灣要守住 盧秀燕宣布 台中餐廳禁止內用、維持外帶外送 15:392021/07/09 生活 生活熱門新聞 老人不想打就別擋路！醫罕見說重話：有這種心態談什麼解封 - 生活 不斷更新》6縣市急轉彎逆時中！22縣市微解封分歧 可否內用看這裡 - 生活 新北10、11日開放67歲以上長者預約打疫苗 - 生活 午後雷雨連炸一周 專家揭下個颱風生成時間 - 生活 三級警戒延長至7／26 部分場所微解封 最新民調跌破眼鏡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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