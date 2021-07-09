證交所統計，今年累計至7月9日止共123個交易日，集中市場成交值52.9兆元，日均值為4301億元，股票成交量周轉率為124.61％，股票日平均成交量周轉率為1.01％。

證交所統計，7月9日台股收在17661點周跌0.27％，台灣50指數收盤為13677點周跌幅0.64％。產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲4.63％最大，跌幅以航運類指數下跌8.19％為最大。

證交所指出，本周集中交易市場成交值為3兆餘元，全體上市股票成交值為2.93兆元，股票成交量周轉率為4.94％，各產業上市股票成交值前三名為：航運類1.25兆元，占全體上市股票交易金額42.66％；半導體類5697億元，占比19.43％；電子零組件類2375億元，占比8.1％。

另外，本周成交量周轉率前三名產業為：航運類24.07％、玻璃陶瓷類20.86％、鋼鐵類15.09％。