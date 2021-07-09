經濟學家指出，先進經濟體的成長強勁、消費者出手變闊綽，有助抵銷油價上漲的衝擊，近來油價飆揚扯全球復甦後腿的可能性不高。石油成本在GDP占比這個衡量指標，仍低於長期平均值便可佐證。

全球原油需求大增，石油輸出國家組織（OPEC）成員及產油盟國在供給量上出現分歧，驅使美國原油期貨價格衝上每桶75美元，來到6年高點。美國油價儘管近來回軟，周四尚維持在70美元之上，與2018年秋季的價位相去不遠，周五紐約期油受益於美國原油庫存降，漲到將近74美元。

原油負擔這個指標須留意，也就是石油成本占GDP的比重。華爾街投行摩根士丹利指出，假定今年的預期油價平均每桶75美元，石油成本在全球GDP的占比會升至2.8％，但仍低於長期平均值3.2％。

油價要漲到平均每桶85美元，全球原油負擔才會升到長期平均值附近。大摩今年稍早在致客戶報告中提及，上回全球原油負擔升至長期平均值之上，要追溯到2005年，但多虧全球經濟成長強勁，各經濟體得以挺過油價上漲的衝擊。

國際貨幣基金（IMF）預估，今年全球經濟成長率可望達6％，至少是40年來最快增速。紐約聯邦儲備銀行指出，近來油價漲主要是受到需求增加、而非供給問題帶動。

經濟學家指出，油價走高不是出自供給問題，而是因為需求強勁，這通常意指經濟成長具韌性。

不僅如此，已開發經濟體因油價上漲受害的程度，沒有幾十年前那麼大。原因出在石油消耗量少於重工業的服務業，在經濟產出的占比變大。美國能源資訊局（EIA）資料顯示，經通膨調整後，目前每一美元GDP消耗的石油量，僅35年前的一半。

此外疫情期間，美國及其他富國家庭的儲蓄量，累積到空前紀錄，這可幫他們緩和汽油變貴的衝擊。PNC金融服務集團首席經濟學家佛薛（Gus Faucher）說:「鑑於消費者財務狀況極好，我認為油價漲不會讓他們的收支大受打擊。」