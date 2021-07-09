聞天祥9日前往接種莫德納疫苗。（羅永銘攝）

本月13日起電影院和劇組拍攝將復工，金馬執委會執行長聞天祥9日受訪時，掛保證表示今年的金馬影展暨頒獎典禮一定會舉辦，「因為金馬對整個電影產業的鼓舞和士氣的維持是很重要的，同時也會視疫情狀況調整（形式）」。

至於往年影展期間許多國際影人來台的盛況，也有機會再現，他表示：「看是隔離或是篩檢等等，我們去年都嚴格執行，今年也會依照指揮中心的指引來堅守防疫。」聞天祥9日接種莫德納疫苗，他表示，雖然現在團隊都仍居家辦公，不過許多線上會議接踵而來，也期望接下來影展籌備能順利進行。

金馬執委會目前正接受本屆競賽作品的報名，同時還有創投會議、電影學院以及國際影展觀摩片的邀約。聞天祥指出，雖然徵件到8月2日，不過現在進行到一半的數量看來，並無受疫情影響，反而像往年一樣湧入許多新作。入圍名單預計於10月5日公布，得獎名單將在11月27日揭曉。