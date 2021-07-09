每個數字都帶有特殊的能量密碼，數字在生活中隨處可見，包含生日、身分證字號、手機號碼等，善用這些密碼就能精準預測能量！本周沈嶸老師要用神奇的數字占卜，帶大家看看「如何幫助自己形象提升」，形象提升非常重要，除了有助於帶動你的財富、事業和感情，甚至在危機時刻還能助你化險為夷。沈嶸老師將數字能量獨家結合神準通靈，有別於一般坊間的理論分析，帶你一窺數字密碼的奧秘。

【選擇指引】

請集中思緒，靜下心，專注的默唸問題：「如何讓我的形象更加分？」再依照第一直覺，選擇你最有感應的數字。請務必靜心專注，才能得到最精準的解答。

依照第一直覺選擇一組數字吧！

選好了就馬上來看答案吧！

選擇數字「983」：

選擇數字983，代表你必須多花心思在交際往來和培養人脈上。選到這組數字有兩種不同的意義，若是你平常就很喜歡結交朋友、喜愛人際互動，代表你現階段所結交的朋友僅是泛泛之交，雖然相處時看似交情不錯，卻不能對你產生任何加分作用，在你危難時也無法出手相助，甚至可能只是酒肉之交；另一種情形則是你太過封閉自己，平常習慣獨來獨往、獨善其身，沒有什麼朋友，也沒有動力費心去經營人際關係，所以當別人要評價你時，幾乎沒有太多印象，雖然形象不一定會打折，但你也難以有任何好名聲。所以選到這組數字的人，不但要廣結善緣，必要時多參加一些社交場合，並且要慎選你所往來的對象。

沈嶸老師的提點：所謂「近朱者赤，近墨者黑」，有時不是你本身的言行導致形象不好，而是你被身邊的朋友或團體影響，因為你往來的對象形象不佳，連帶讓你被人貼上負面標籤，要小心受人波及、跟壞事沾上邊，必要時要對自己的人際網做出適當的切割。

選擇數字「431」：

選擇數字431，代表你必須展現出明顯的企圖心，發憤圖強，讓自己擁有一定的地位、事業和財富，甚至要勇於掌權，就能讓人對你另眼相看，對你由衷的尊敬和敬佩，建立起優秀、鮮明的形象。不論你現有的財富、地位如何，你一直以來都過得較為安逸，沒有太大的野心，覺得現在這樣就很好，也因為這樣與世無爭的性格，容易讓人不把你放在眼裡，甚至若遇上勢利的人和場合，你非常容易遭到無視，甚至得不到應有的禮遇。因此，若你還不夠成功，你要痛定思痛找出原因，並展現出你奮發向上的決心，不要讓人瞧不起；若你已有一定的實力，就要大方展現你的財力和能力，發揮領導風範，當別人不再小看你時，你的形象就會大幅提升。

沈嶸老師的提點：選到這組數字的人除了要展現自己的能力，還必須注意不能有過度依賴或懶散的心態，若只想靠別人幫你，一段時間後就容易讓人貼上無能的標籤，有些人幫你幫得久了、多了，反而會覺得你扶不起，所以若是發現自己有不足之處，還是要靠自己的努力翻身。

選擇數字「333」：

選擇數字333，想要提升你的外在形象，就要多經手對大家有利的事務，例如：做事更加勤快、主動幫助身邊的同事、承接大任等，或是愛心捐款、出席公益活動，若你是有名氣、地位的人，更要注意公眾形象的經營，展現你的號召力，為弱勢族群謀福利，不論你的身分為何，想要提升形象，一切就要以「友愛」作為出發點。當你發現團體中大家僵持不下或是出現困難時，這時不妨跳出來勇於幫大家解決困難，自告奮勇承擔責任，你會收穫大家的支持與感謝，不僅不會因此而惹上麻煩，大家也會跟著跳下來幫助你，齊心協力取得好成績，最後不僅你贏得了大家的掌聲，好名聲也會因此傳播出去，在未來為你帶來絕佳的機會。

沈嶸老師的提點：服務大眾並不需要多偉大的計畫或行動，只要你是做對大家有利的事，不自私，一切以大局為重，甚至只是一個小小的舉手之勞，只要你能節省大家的心力，都會有助於提升你的形象，而最有效率的辦法，就是運用靈活的手腕及過人的才智，以最小的力氣達到最大的成果，你得到的將不只是大家的感謝，而是對你由衷的敬佩。

選擇數字「211」：

選擇數字211，代表你必須在工作及專業能力上下功夫，展現出工作專業，謹慎細心的處理所有細節，要懷抱著將事情做到最好的精神，認真對待每一件工作，並且將你的能力發揮到最大價值，幫公司拿下業績、談下新的合作、建立SOP，抑或是幫助項目正常運作，都是你可以發揮的空間。你在基本的做人處世及應對上沒有太大問題，各方面表現都很穩定，所以若想要再贏得更多正面評價，就要盡己所能的為事業做出貢獻，追求更多表現機會，持續精進你的個人技術，而不只是安於現狀，並且要能做到不出錯、不惹麻煩，長期下來你就容易贏得上司、同事及屬下的信任，奠定穩固的事業地位。

沈嶸老師的提點：如果你在專業上還沒有到位，只要拿出謙虛受教的態度，肯學習、願意花時間精進自我，即使你還不是很厲害，依然能得到大家的支持，形象加分；若你已經是某個領域的佼佼者，切記持續精進能力，並維持好表現，千萬不要因此而驕傲，才不會落人口實。

選擇數字「141」：

選擇數字141，代表只要你願意展現自我，就能讓你的形象加分。低調的作風只會埋沒你的個人特色和才華，無法對你有任何加分作用，也容易讓人對你產生誤會，誤以為你的能力只有這樣，或是以為你是個沒有主見、不夠聰明的人，因此受到重用的機會很少留給你。建議你盡量多為自己著想，設定更高的人生目標，積極爭取曝光的機會，例如：勇於發表你的想法、運用獨特的美感、積極嶄露才藝等，其實你有很多獨特的優點，只是大家尚未發現，有時不是你的能力不夠突出，而是大家不知道你的實力，不知道其實你能做的事情有很多，只要你在勇敢、積極一些，有很高的機會能夠讓大家讚嘆，得到讚美與掌聲，你也會更有動力和勇氣，展現你全部的風貌。

沈嶸老師的提點：選到這組數字的人，其實你有很多優點和才華，你是可以被看見的，雖然你可能不認為自己有什麼特殊的能力，但其實你身邊的人很需要你，你必須拿出自信，很多機會是要靠自己積極爭取的，不要被自己的想法給框架，限制了你的表現空間，你其實比你所想的更加優秀。