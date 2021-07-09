「COVID-19通行證」最快今晚登場。(圖／健保署提供)

健保署長李伯璋表示，該「通行證」是為因應解封後的需求做準備，可查詢民眾在何時接種疫苗、何時接受檢測，且檢測結果不論陰性或陽性，都會顯示。（健保署提供）

中央流行疫情指揮中心近期宣布「微解封」，而3級警戒也延長到7月26日。為因應未來解封需求，健保署「全民健保行動快易通│健康存摺」APP上推動「通行證」服務，開放民眾查詢接種疫苗、檢測的紀錄，不管檢測陰性或陽性，都會顯示，未來前往特定場合若被要求持有相關證明，就能派上用場。

新冠肺炎本土疫情爆發後，有些民眾前往特定場合會被要求出示檢測陰性證明或接種疫苗證明。為因應解封需求，健保署整合了民眾檢測及疫苗接種紀錄，開放「全民健保行動快易通│健康存摺」查詢相關資料，亦可作為疫情期間的「通行證」。

健保署長李伯璋表示，該「通行證」是為因應解封後的需求做準備，可查詢民眾在何時接種疫苗、何時接受檢測，且檢測結果不論陰性或陽性，都會顯示。未來民眾在活動時，只要出示手機「秀一下」即可，相當方便。

李伯璋表示，目前該APP提供中文版本服務，未來也會設置英文版，若邊境進一步鬆綁，亦有機會派上用場。相關服務原訂下周一上線，但因流程順利，今晚已經提前上線，鼓勵民眾積極下載使用。