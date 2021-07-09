范少勳為代言化身衝浪高手。（舒跑Super S提供）

范少勳環保再利用代言的飲料寶特瓶罐。（青春期影視提供）

范少勳曾以籃球片《下半場》奪金馬獎，運動神經發達的他，取代前一任的代言人許光漢，為運動補給飲料代言。他私下熱愛衝浪，自曝最猛的追浪經驗是連2天熬夜拍攝後，凌晨4點開車去海邊，他笑道：「我只要有空就會想去衝，沒有在拍戲時，一周基本上5到6天都在衝浪！」一次不注意撞板受傷，甚至鮮血直流，讓他印象深。

范少勳為拍攝廣告，首次挑戰室內衝浪，展現過人神技，帥氣吸睛。從小就對「激烈運動」有興趣的他，光是腳踢翻轉浪板的動作，就花了4天練習，過程中雖不斷滑倒摔瘀青，但他仍甘之如飴，把受傷當作家常便飯。

他還曾因為練彈簧床而把手肘弄到開放性脫臼，「那時候自以為身體反應夠快，在沒有練習及詢問教練的狀況下去嘗試彈簧床，結果變成人生中最嚴重的一次運動傷害！之後我每嘗試新的運動，最先學習的就是如何在跌倒或失控時保護自己。」

最近準備新戲《人浮於愛》拍攝的范少勳，趁著防疫期間勤做功課及排戲，下半年他有電影及劇集的邀約，也會和乾媽郎祖筠共演舞台劇，期待自己帶給大家更多面貌。