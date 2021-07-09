嘉義縣議員何子凡今天在議會質詢時指出觀音瀑布目前待改善問題，希望有關單位加緊協調改善。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣竹崎鄉「觀音瀑布」過去是地方知名的觀光景點，受921及八八風災影響封閉多年，經嘉邑行善團捐助興建2座橋梁、縣府與阿里山國家風景區管理處重建聯外道路與園區內設施，工程已多數完工，待驗收結束預計11月底可開放。縣議員何子凡9日在議會質詢時指出，雖硬體多已完工，走訪勘查仍發現不少缺失，相關單位應趁疫情期間加緊協調改善。

何子凡表示，觀音瀑布目前尚未開放，雖縣府只負責聯外道路，但園區發展不會只靠單一單位，並直言現在狀況如多頭馬車，希望縣府積極與阿管處整合。何子凡說，日前實際走訪，發現的問題除未來由誰經營外，停車接駁系統問題、附近老街環境、景觀台遮蔽空間、迴車空間不足、工程便道修繕成緊急替代通道、步道中途如廁方便、急救設施與照明等諸多問題仍待改善。

何子凡說，觀音瀑布風華重現不僅竹崎鄉親眾所期待，更是嘉義縣近年最重要的觀光建設，需有相當指標意義，縣府需扮演領頭羊角色，展現行政效率，主動積極整合各行政單位建設資源，為嘉義再創觀光亮點。

文觀局長許有仁表示，縣長日前已指示文觀局與阿管處持續溝通、研議，針對交通接駁、停車空間及初期營運人力等問題都在討論中，建設處負責的聯外道路工程已完工，正在驗收中。

觀音瀑布園區內步道及吊橋等工程由阿管處建設，園區外聯外道路及指引標誌由縣府建設處負責。阿管處副處長陳榮欽表示，工程部分正在驗收，因施工時未遇大雨，日前汛期邊坡即有落石情形，汛期過後地質較為穩定之後才後開放，預估今年11月底開放。

針對未來的營運，陳榮欽說，朝向委託經營方式辦理，也會盡力輔導在地社區組成的產業合作社，希望由在地經營也能為地方帶來收入，若有其他優質廠商也不排斥，目前都在積極籌備中。