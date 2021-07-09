台北市一名16歲女高中在網路上誤信應徵模特兒的消息，前往面試時還遭到一名偽裝成面試官的男子強吻與襲臀，令人髮指的是，該名男子是在網上瀏覽喝茶訊息，接到通知可以偽裝面試官去與少女見面，並給予少女300元面試費。台北地檢署日前偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例將其起訴。

檢警調查，該名16歲的女高中生指稱，透過網路查找應徵模特兒的消息，接洽人指稱拍攝的主題為情侶裝，如果有興趣接案，可以前往某間KTV包廂，與將來一同進行拍攝的面試官提前認識並培養拍攝默契，少女誤信便赴約。

怎麼也沒想到，少女前往KTV赴約後，該「面試官」以培養感情為由，對她毛手毛腳，不僅強吻之外，還偷摸臀部與大腿，甚至還打算掏出錢給她，少女不甘受辱憤而報警提告，全案才曝光。

檢警通知這名22歲的吳姓男面試官到案後，吳男聲稱是透過社群軟體Instagram瀏覽喝茶的訊息，對方告訴他，可以前往北市某間KTV與一名應徵模特兒的女子見面，並向對方指稱是面試官，在事後給予對方300元面試費。

檢方認定，吳男知情少女是被騙去KTV，不僅在違反對方的意願下毛手毛腳外，吳男也提到每小時300元的對價關係，台北地檢署日前偵結，判定此行為已違反兒童及少年性剝削防制條例第33條規定，依法將其起訴。