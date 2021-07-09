桃園市龜山警分局為了讓轄區青少年有個安全又健康的暑假，配合從6日到15日執行青春專案網路有獎徵答，希望因為防疫期間宅在家的青少年們能踴躍參與拿獎品，並透過有獎問答內容宣導，讓青少年們可以認識到毒品、賭博、幫派的危害，進而提升自我基本常識保護自己。

龜山警分局偵查隊隊長高英傑表示，以往的暑期青春專案有獎徵答都是利用各項活動中進行，今年因為新冠肺炎疫情影響下，減少群聚因此暫停各類型活動，採取網路方式來辦理，仍然是以針對暑假期間如何防制青少年接觸新興毒品與被害、避免被吸收加入幫派、詐欺車手，網路賭博及避免兒少遭色情行業利誘等主題進行宣導，希望讓青少年和家長們在家也可以共同參與。

少年業務承辦人高孟婷表示，青少年或家長只要在家使用網路，在有獎徵答文章下以留言方式回答3個有關兒少性交易、詐欺、毒品等問題，分局就會在活動截止日後抽出6個完全答對的幸運民眾，將能獲得精美禮物帆布口罩、刑警小公仔1組，獎品有冰霸杯套組、客製化警察手機座充組、氣質優美帆布包、熊熊超Q玻璃杯等，活動訊息請至龜山讚警臉書專頁查詢。