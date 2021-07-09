大陸國民女團THE9從選秀節目《青春有你2》出道，9名成員個個有高人氣也各自活躍在戲劇和綜藝領域，其中拿下最後一個名額第9名的陸柯燃，雖然一開始沒獲得太大支持，但敬業態度漸漸擄獲粉絲心；最近陸柯燃在節目中聊到去年逝世的媽媽，更哽咽提到從小和媽媽相依為命，卻沒見到她最後一面。

陸柯燃和成員許佳琪近期參與綜藝節目《做家務的男人》，在最新一集節目中坐在客廳聊天時，罕見主動提起去年病逝的媽媽，她說當時THE9正在拍團體綜藝節目，經常上海蘇州來回跑，只為了多陪伴生病的媽媽；但媽媽不希望自己經常待醫院，怕陸柯燃也生病，常常趕她回去工作。

陸柯燃在節目哽咽提到沒見到病逝的媽媽最後一面。(圖/ 摘自微博)

從選秀節目《青春有你2》誕生的國民女團THE9，陸柯燃（圖右一）以第9名獲得最後一個名額。(圖/ 摘自THE9陸柯燃微博)

沒想到在陸柯燃糾結要不要回去工作，才離開醫院隔天就接到病危通知，面無表情哽咽地說，「我沒有看到我媽最後一面」；她說因為是單親，從小跟著媽媽生活，失去最愛的人當下真的很難受，但她也樂觀地說，現在還有繼父，繼父很愛媽媽，所以她也把繼父當家人對待。

許多網友得知陸柯燃母親病逝她還敬業地工作，不知道在她強顏歡笑之下是多麼悲傷，「堅強的小姊姊也是需要媽媽愛的小女孩」、「之前聽過一點但是沒想到細節那麼令人心疼」、「那段日子不知道她怎麼熬過來的」、「光是用想的心就好痛」、「希望柯柯以後的路也健健康康順順利利」。