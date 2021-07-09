證交所表示，淳安（6283）分別於107年7月4日、108年3月22日及108年8月19日向關係人取得不動產、赴陸轉投資及使用權資產等案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息，已違反相關規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。