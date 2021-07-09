淳安違反重大訊息規定 證交所處3萬元違約金 20:302021/07/09 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，淳安（6283）分別於107年7月4日、108年3月22日及108年8月19日向關係人取得不動產、赴陸轉投資及使用權資產等案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息，已違反相關規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。 新北餐廳不開放內用 侯友宜：違者最高罰1萬5 苗栗家人涉恐嚇議員 張蕊仙兩度道歉 #淳安 #重大訊息 #證交所 #違約金 #日及 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化宗教場所全面不開放 50處夜市已30多處提防疫計畫拚解封 18:122021/07/09 生活 嘉義幼兒園教職員工9日打疫苗 補教人員疾呼造冊打疫苗 10:412021/07/09 生活 無薪假破2萬人 住宿餐飲業最多 04:102021/07/09 政治要聞 批永豐金「花錢放言」遭周玉蔻提告 吹哨人獲不起訴處分 16:062021/07/09 社會 首宗國安法審訊 唐英傑被裁定違反分裂國家及恐怖活動等3罪 11:142021/07/09 兩岸 幼兒園、安親班沒鬆綁 業者不平 04:102021/07/09 焦點要聞 港大學生會撤回哀悼刺警疑兇動議 全體幹事辭職 10:362021/07/09 兩岸 中央點名 墾丁沙灘續關閉 業者憂遊客擠爆小琉球 04:102021/07/09 地方新聞 桃園機場上午驚傳火警 幸無重大災情 12:242021/07/09 社會 時論廣場》美不挺台獨的重大戰略訊號（蘇泳霖） 19:452021/07/09 時論廣場 綠轟放假訊息 柯嗆小英別搞義和團 04:102021/07/09 焦點要聞 財經熱門新聞 全球航運股血腥崩跌：是拜登殺的 專家：美國恐自食惡果 - 財經 兩岸半導體有變化 傳陸晶圓廠砍台廠訂單 這類晶片遭殃 - 財經 長榮太強了 拚全球五哥 謝金河點名這3家台灣隱形實力 - 財經 萬海EPS輸給陽明、長榮 股價竟貴了100元憑什麼？ - 財經 曾慘賠50萬 28歲男半年狂撈1450萬 投資策略曝光網推爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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