華南金控公告，6月合併稅前淨利為22.58億元、合併稅後淨利為23.10億元。今年上半年累計合併稅前淨利104.19億元、合併稅後淨利為92.89億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.72元，每股淨值為15.53元。
華南金控子公司華南銀行6月合併稅前淨利為17.60億元、合併稅後淨利為18.89億元；今年上半年累計合併稅前淨利85.78億元、合併稅後淨利為78.17億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.91元，每股淨值為24.12元。
華南金控公告，6月合併稅前淨利為22.58億元、合併稅後淨利為23.10億元。今年上半年累計合併稅前淨利104.19億元、合併稅後淨利為92.89億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.72元，每股淨值為15.53元。
華南金控子公司華南銀行6月合併稅前淨利為17.60億元、合併稅後淨利為18.89億元；今年上半年累計合併稅前淨利85.78億元、合併稅後淨利為78.17億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.91元，每股淨值為24.12元。
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