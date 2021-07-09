華南金控公告，6月合併稅前淨利為22.58億元、合併稅後淨利為23.10億元。今年上半年累計合併稅前淨利104.19億元、合併稅後淨利為92.89億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.72元，每股淨值為15.53元。

華南金控子公司華南銀行6月合併稅前淨利為17.60億元、合併稅後淨利為18.89億元；今年上半年累計合併稅前淨利85.78億元、合併稅後淨利為78.17億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.91元，每股淨值為24.12元。

彰化銀行6月稅前盈餘9.02億元 上半年稅前盈餘48.79億元
春雨6月營收10.4億元 連續3個月創歷史新高
#合併稅後淨利 #華南金控 #合併稅前淨利 #今年上半年 #累計合併