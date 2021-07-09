防疫微解封，南投縣7月13日起，餐廳可內用，但需依循防疫規定；夜市檢具防疫計畫備查，可營業但禁止內用，只能外帶；高中以下學校操場開放，但不能打籃球；長照據點、托嬰中心仍停止開放；風景區人流降載到4成，七彩吊橋暫不開放。

南投縣政府9日下午緊急召開嚴重特殊傳染肺炎第16次應變會議，由副縣長陳正昇邀集相關局處，謹慎逐一檢討「微解封」下各項管制作為的執行細項與可行性。

南投縣警局認為微解封後，執行違反防疫規定，可能出現矛盾與滯礙難行之處，目前，3級警戒規定室內5人、戶外10人以上不得聚集，且違反者重罰6萬到30萬元；微解封卻准許餐廳內用，未限制人數，即使超過10人同時用餐也可以，極可能就會出現，5名親友在家吃飯，怕被檢舉重罰，被迫到餐廳內用的矛盾情況；陳正昇指出，警方執行防疫取締，可能出現的糾紛難題，希望中央重視處理，讓民眾能夠接受及遵循。

微解封後，南投縣八大行業和各類休閒場所禁止營業。夜市在1周內提報防疫計畫備查可恢復營業， 禁止內用，餐飲限外帶，營業項目僅限餐飲、百貨，休閒娛樂業如套圈圈等，不在開放營業之列。

餐廳可內用，但必須提報防疫計畫，並應由專人落實「用餐實聯制」人流管制，採梅花座或隔板，且每桌應間隔至少1.5公尺等防護措施；無法落實的餐飲業，將依規裁處或要求暫停營業。

藝文展演部分，影視劇組、表演場館、展覽館及電影院，都依照中央規範微解封；公共圖書館也微解封，但僅限單一窗口借還書，其餘公共區域不開放。

神明遶境、普渡等宗教活動仍暫停，宗教場所原則不開放，若確能做好防疫配套，必須提報防疫計畫，經主機關同意後，再依計畫開放民眾進入，最多容納人數限99人。

長照據點、社區關懷據點、巷弄站、文健站、失智據點，婦幼館、殘福中心、日照中心、長青學苑、婦女大學、托嬰中心都維持暫停服務。

高中職以下學校戶外操場開放，並提供一處最近距離的公廁，供民眾使用；但戶外運動設施設備，包括單槓、籃球場等，及行政教學區域、室內場所都不開放。駕訓班也微解封，但管制容留人數、同車限2人，受訓人員不得用餐。