何蔚庭導演新作《青春弒戀》9日發布超前導預告影片，短短一分鐘的超前導預告片中，林柏宏表情從不屑、厭世、輕蔑到陰暗詭笑，完美詮釋「用眼神殺人」，翻轉了在《火神的眼淚》陽光暖男形象，林柏宏說：「明亮這個角色我也一直在尋找，希望靠近他心裡最黑暗的一塊。」他也透露拍攝期間盡量避免跟人接觸，包含現場的工作人員和其他演員，盡量減少互動，他笑說：「倒不是壓力，反而很沈浸在孤立的心理狀態，那一陣子很難跟人靠近，每天也都很安靜，很難發自內心的笑。」

林柏宏與陳庭妮繼《火神的眼淚》後再度合作，林柏宏笑言：「我們從隊友關係轉變成既陌生又熟悉的關係，的確需要時間轉換跟適應，因為在電影中我對她有崇拜、有幻想、有愛慕，在火神的時候我們還是稱兄道弟，但在《青春弒戀》我要把她想像成女神，有花一些時間調整。」談及與在《火神的眼淚》張志遠角色跟電影《青春弒戀》中飾演的明亮差異，他表示兩人都有很壓抑的部分「一個是選擇用開朗來隱藏，一個是不顧他人眼光當個獨行俠，但明亮受到的衝擊更大，也選擇做出更激烈的行為。」

該片於2020年疫情期間拍攝，今年進行後製，何蔚庭導演認為能在疫情下完成影視作品的團隊都不容易，他也透露目前已在團隊線上工作、溝通下接近完片狀態，對於即將面臨疫情期間宣傳的巨大考驗，何蔚庭導演坦言：「擔心是一定會的，但會一直隨機應變，配合防疫，期盼防疫有成，能帶著作品往前走。」

電影《青春弒戀》主要描敘6位看似毫無關聯，卻相互影響著彼此，最後捲入青少年隨機殺人案件的故事，將透過懸疑、愛情故事包裝6個角色背後賦予的任務與概念，探討Z世代的生活環境，環繞著虛擬、線上遊戲、網紅、社會輿論、家庭問題，承載著來自虛擬卻又真實的視線，一場人人畏懼的殺人案件中，看見「沒有人是局外人」。電影預計於2021年底上映。