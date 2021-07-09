雲品國際酒店股份有限公司〈2748〉6月合併營收0.29億元，年減74％，累計1至6月合併營收為7.31億元，較去年同期減少2％。

展望後市，全國三級警戒將延長至7月底，但疫情指揮中心公布「微解封」餐飲業得以內用的防疫指引，雲品溫泉酒店將於7月13日開館恢復客房營運，並陸續推出安心住房等專案，搶攻微解封的旅遊商機，但雲品將持續審慎防疫，遵守「距離、隔板、非共用餐具、實聯制、量體溫、清消」等六大原則審慎應對，待日月潭雲品客房恢復營運後，未來期待有望帶動雲品整體營運動能，並以線上購物、委託經營管理等多角化業務布局，以期擴大餐飲市場占有率表現，帶動復甦與整體營運回歸成長的動能。

新冠肺炎疫情對國內觀光業造成嚴重衝擊，6月份全國消費緊縮，雲品溫泉酒店與君品酒店的客房營運也陸續於5月底配合防疫政策自主性休館。雲品於這段防疫期間全力加強集團內各飯店的客房、餐廳、公設等區域的清潔防疫，並積極取得國際認證中。

另外，透過雲朗選物購物平台將君品酒店鎮店料理如烤鴨、活龍蝦等菜色轉為外賣星級料理，並結合台北米其林及人氣名店業者持續推出頂級外賣料理，在線上提供外帶、外送的銷售服務，期望民眾也能夠在這段防疫期間安心在家享用君品酒店與其他米其林星級餐廳所推出的精緻美食。

在宴會事業上，雲品也首次引進線上婚宴，將宴會規劃與外賣美食結合，推出每人2980元起、最低2人的線上宴會服務，含宴會主題企劃、線上主持、音樂規劃、美食料理、活動設計等服務，以微型版個人外燴方式送達各自賓客家中，讓疫情之下想辦婚宴、社團聚會、派對、各式宴會的客群，能夠輕鬆用數位化的方式辦理，在全球性疫情的影響下試圖開展全新商業模式。而在七月至八月股東會的旺季期間，雲品也依照金管會規定室內不得20人的規範發展出防疫股東會相關措施，並嚴守實名制、健康聲明書、座位梅花座與分流分廳等措施，以安心的場地提供上市上櫃公司的股東常會能夠得以遂行。