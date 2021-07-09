金馬影展口碑爆棚、由新銳導演陳健朗執導及香港影帝林家棟領銜主演的黑幫電影《手捲煙》將在7月22日在台上映。本片不僅入圍第57屆金馬獎包含最佳劇情長片、最佳男主角、最佳新導演等7項大獎，更被影迷喻為今年度最受矚目、非看不可的香港電影。

該片日前於香港當地上映兩個多星期即衝破600萬港幣（約台幣2160萬）票房，穩坐同期港片之冠，叫好叫座、口碑一面倒，連《七月與安生》金獎導演曾國祥都忍不住讚嘆：「這位新導演太有才華了！」

近期包含《手捲煙》連3部作品同時入選義大利遠東電影節的林家棟謙虛地說：「我有幸遇到不同的導演給我機會，我要多謝他們，希望他們繼續發光，我才有得繼續演！」導演陳健朗則再次致謝表示：「若不是林家棟不計片酬演出，根本拍不成《手捲煙》這部片。」

電影除了林家棟精采動作戲之外，飾演各路黑社會勢力的袁富華、白只及太保等實力派演員，亦有狂暴驚人的演出，展現香港黑社會電影獨特的江湖味。在海報上，導演陳健朗也特別透露其中的巧思，表示手寫片名標準字其實經過特別設計，讓「手捲」二字看起來特別像「香港」，也代表這支煙是香港製造的煙，希望大家繼續支持港產電影。

電影《手捲煙》描述退役華籍英軍關超（林家棟 飾）在香港回歸後失去身分，面臨經濟壓力只好加入黑社會維持生計，某天被躲避幫派老大泰哥（袁富華 飾）追殺的南亞裔青年文尼（比平卡瑪 飾）誤闖家門，文尼以一百萬酬勞換取短暫收留，關超欣然接受。另一方面，泰哥與台灣黑幫菜甫（杜燕歌 飾）進行金錢龜走私交易破局，作為中間人的關超遭受連累，不僅捲入這起鬥爭，暗藏文尼的行為被泰哥發現之後，更面臨走投無路的危險局面。