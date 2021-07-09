西洋樂壇流行指標歌手怪奇比莉（Billie Eilish），持續為了本月底即將發行的第二張大碟《Happier Than Ever》預熱，繼先前在〈Your Power〉MV 中被巨蟒纏身，以及在〈Lost Cause〉中大揪閨蜜開性感睡衣派對後，9日再度推出全新自導 MV〈NDA〉，當中找來25位專業特技車手高速駕車穿越比莉身旁，高超且充滿壓迫感的視覺編排雖讓粉絲嚇出一身冷汗，但比莉本人直呼：「這是我最喜歡的自導 MV！」

怪奇比莉使用一鏡到底的方式拍攝〈NDA〉MV，過程沒有使用任何替身與視覺特效，歌曲與畫面再度回歸比莉的經典暗黑風格，歌詞被外界揣測是在描繪比莉面對成名後的掙扎與負面影響，包含在路上被跟蹤、幾乎不能外出，甚至認為自己應該要換一個工作，躲到夏威夷徹底消失的心情。

日前接受《滾石雜誌》專訪時，比莉透露每次發行一首作品後，她就不會再聽那首歌了，更表示因為《Happier Than Ever》是她最喜歡的專輯，所以就算現在還未正式發行，她也已經在面對即將失去它的痛苦，她解釋：「並不是我不喜歡這些作品，而是專輯內的每一首歌對我來說都代表著某一段時間記憶，有趣的是聽眾聽到後，也會讓他們回想起某段回憶，但那跟我的完全不一樣。」