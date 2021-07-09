指揮中心宣布13日起微解封，而在台中市南區將於14日舉辦送肉粽科儀，據了解，一名男子於月初在該區的某國小輕生，鄰里間不乏紛擾，其家屬迫於無奈才選擇舉辦送煞儀式，盼請生人迴避。

台中市市議員羅廷瑋8日在個人臉書上發布消息，指出14日晚間9時至11時間將於台中市南區舉辦鍾馗送吊煞科儀以撫民心，路線預定自正義路出發，沿途經過興大路、國光路、德芳南路，最後上台74線快速道路送往出海口。

台中市南區14日送煞完整路線。（翻攝羅廷瑋臉書）

羅廷瑋說，雖然在疫情期間並不鼓勵進行此活動，但他憂心居民會遇上，因此還是廣傳消息，盼望住在該區域的市民朋友多留心迴避，也請勿驚慌。

據《三立新聞網》報導，此次送煞儀式為一名男子於本月初於某間國小輕生，消息傳開後，造成附近居民人心惶惶，該男子的家屬迫於無奈，才選擇於14日舉辦送煞儀式，以安撫民心；負責舉辦送煞儀式的禮儀公司指出，參與儀式的人數符合防疫規定，但儀式過程中為防沖煞，還請生人迴避。

「送肉粽」儀式源於彰化沿海，當地人尊重自縊亡者，以細繩綁縛的「肉粽」暗喻，怨氣會附在繩結，除煞儀式就叫「送肉粽」，大多選在夜深人靜時舉行，通常法事一開始會先「跳鍾馗」作為開場。

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