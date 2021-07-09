生計發生困難時，往往被迫做出不想做的事，高雄就有一名面貌姣好的39歲吳姓女子，因為疫情失業，被迫下海出賣肉體，但第一次賣淫就被喬裝成嫖客的警方查獲，訊後被依社會秩序維護法逕行裁罰。

高雄警方在網路巡邏發現吳女發送攬客廣告，內容提及「每40分鐘一節、每節價碼是4000元」等字句。

認定吳女意圖與人性交易，為了防堵疫情破口，遂喬裝成嫖客，與吳女相約前天下午4時許在鳳山區某汽車旅館碰面，員警見她準時赴約就表明身分，並告知疫情期間違法事由。

吳女向警方坦承表示，她原本在速食店工作，日前因為疫情失業，為了貼補家用，才會冒險下海賣淫，沒想到第一次就被抓，警方訊後將她依違反社維法逕行裁罰。

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