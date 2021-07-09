台南市65歲以上長者接種莫德納疫苗踴躍，光是8日1天內，65至69歲已12％完成接種，統計至8日，75歲以上長者接種率達53.76％，台南市長黃偉哲今天指出，本周末開設東區、安平、善化、新營、佳里奇美醫院大型等多處接種站，預計六日2天將達成1萬2500人接種目標。

衛生局長許以霖指出，莫德納疫苗至8日共施打7萬2664人，全市第1劑疫苗覆蓋率11.82％，其中，75歲以上接種率53.76％。面對外界質疑台南5日公布75歲以上接種率不到5成，是六都最低，他說，台南6、7、8日3天1.3萬餘名75歲以上長者施打莫德納，不存在打太慢、打太少疑慮。

許以霖說，台南確診個案數一直是六都最少，因此，一開始施打疫苗鎖定在第1到5類族群，力求減少感染源，包括醫事人員就打了5萬多劑、長照機構也3萬多劑，因此，台南一直都沒有發生院內群聚感染，隨著第1到5類已打好打滿，為降低長者罹病風險，一路往下施打，台南已開放到65歲以上長者施打，平均每天以成長10％速度前進。

衛生局統計，65歲以上雖然8日才開打，但65歲以上平均接種率已達34％，接種率最高的是六甲區，超過40％，其次為新營區、後壁區都有39％

台南市長黃偉哲說，台南65歲以上有31萬7000人，截至目前，AZ加莫德納共獲撥配22.1萬劑，隨著疫苗陸續到位，一路施打下去，想打的人都打得到疫苗。由於不少長輩青睞莫德納，憂現在不打，怕之後打到AZ，造成連日搶打潮，他重申，「疫苗沒好壞」，還舉英國女王、德國總理都打AZ，呼籲符合接種資格者，別挑廠牌，盡速施打。