仁寶6月筆電出貨量迎頭趕上、回升至480萬台，帶動6月營收上升至914.4億元，可是彌補不了4、5月少出的量，仁寶第二季筆電出貨量僅有1300萬台，不僅未達到原先預期的季增雙位數百分比，還比首季略減10萬台，非PC產品也因缺貨而不如預期，導致第二季營收2609.91億元，季減3.33％。

仁寶原預估第二季筆電出貨量將季增雙位數，5月卻因為長短料過於嚴重，筆電出貨量僅有380萬台，6月加緊補上，出貨量回升至480萬台、激增23.3％，但是累積第二季出貨量仍只有1300萬台，不僅季增雙位數的預期成泡影，更比第一季負成長10萬台，至於原先也是預估出貨量季增率將達雙位數成長的非PC產品，第二季季增率也僅有低個位數。

筆電出貨量月增率明顯帶動仁寶6月營收回到914.4億元，月增14％、年增19.1％，然而在整個第二季筆電、非PC產品出貨狀況都不如預期下，仁寶第二季營收2609.91億元，季減3.33％、年減約1％，前6月營收為5309.84億元，年增率達19.1％。