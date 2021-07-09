缺料陰影籠罩，廣達6月筆電出貨量仍繳出670萬台成績單，創下史上第二高，並帶動6月營收成長至903.89億元，月增6.3％，然而也因為缺料影響，第二季筆電出貨量1900萬台、與首季持平，未能達到原先預期的個位數百分比成長目標。

廣達在第一季法說會時即表示，第二季訂單暢旺，然而受到料況嚴峻影響，筆電出貨量季增率僅預期會成長個位數百分比。而廣達6月筆電出貨量出爐，6月出貨量為670萬台，比5月大增8％，並創下單月歷史次高紀錄，不過第二季出貨量合計為1900萬台，僅與首季持平，在缺料陰影籠罩下，未能達到原訂目標。

而在營收方面，在筆電出貨增加帶動下，廣達6月營收站回900億元大關、為903.89億元，月增6.3％，第二季營收則受到筆電出貨量與上季持平，加上高單價的伺服器、車用與AIoT產品都有面臨缺料困擾下，第二季營收為2602.78億元，季減3.2％、年減3.7％，上半年營收為5292.31億元，年增率達14.9％。