有些人天生不擅長紓壓，常常感覺很焦躁，星座運勢網站「同道星座查詢」分析，獅子座、天蠍座、處女座、摩羯座最容易感到焦慮，他們自我要求很高，希望一切都在掌握之中，如果遇到不如意的事，焦慮感立刻就會襲來，給自己非常大的壓力。

▍1.獅子座

獅子座很愛面子，所以對自己的要求很高，希望成為大家崇拜的對象。他們做事很努力，接獲任務常常主動擔任負責人，盡可能的展現自己的實力。雖然他們希望做到盡善盡美，但難免會遭遇失敗，此時獅子座就會感到非常挫折，深怕失去大家的信任，因此感到非常焦慮。

▍2.天蠍座

天蠍座習慣隱藏真實情緒，就算遇到意外狀況，依然會強迫自己冷靜面對，盡全力妥善的處理。一開始他們還有辦法維持冷靜，一旦事情失控，壓力超乎他的預期，他可能就會突然爆發，焦慮感也會越來越重，到時旁人才會感到他們內心深處的不安。

▍3.處女座

處女座是完美主義者，對自己的要求很高，而且很重視細節，只要看到一點瑕疵就會讓他們崩潰。處女座又不懂得紓壓，壓力就這樣一點一滴的越積越多，因此身邊的一點小事都容易讓他們感到很焦慮。

▍4.摩羯座

摩羯座的責任感很強，無論是家庭、事業，都讓他們非常操心，他們在乎的事情很多，希望一切都能按照自己的計畫進行，如果不順利就會產生負面情緒，偏偏他們又不擅長表達，這些心事累積在心中讓他們越來越煩躁，很容易被焦慮感襲擊。