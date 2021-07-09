原住民族產業也受疫情衝擊生意大受影響，新北市原民局因此推出「110年新北市原住民族產業振興補助計畫」，為兼具文化及經濟發展潛力的原民產業、原民文化相關產業工作者、事業體及原住民合作社等，提供產業振興補助最高5萬元。

原民局局長羅美菁表示，除振興補助與貸款協助，今年更透過多元管道紓困，輔以「產業輔導」提供各種經營管理、行銷募資等課程，穩定族人事業營運、創造發展機會，餐飲業因應三級警戒，多改為外送形式，不無小補。

原民局並以實際行動支持原民店家，羅美菁大力推薦在板橋區的「森杉鍋物」，該店家獲得新北市精實創業優勝團隊，除了特色馬告火鍋外，更運用原鄉食材結合義式料理，讓大家不僅吃得特色、更能嘗到新鮮原味。

泰雅族的森杉鍋物負責人李育恆表示，「疫情期間鍋物訂單較少，改推義大利麵餐，並配合外帶服務，雖然考驗店內人力調配，客源多少受影響，但好在原民局提供紓困及輔導，有如及時雨，減輕營運負擔。」

原民局另還推薦一間在三峽區的「原桌kimolo」，道地原住民部落美食結合早午晚餐，已打響在地口碑，更開發防疫調理包，讓大家防疫在家也可吃到原民部落美味。