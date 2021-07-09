好萊塢男星喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-​Levitt）因電影《全面啟動》和《戀夏500日》受到全球觀眾喜愛，無論是情竇初開的青澀男孩，還是性格剛毅率性的副手，出色的演技和獨特的螢幕形象，讓他坐擁大票粉絲。

過去幾年致力於線上創意社群平台hitRECord 的他，還在去年疫情期間徵求網友在台灣拍的照片及影片，把其命名為「Lost in Taiwan」，把台灣之美放送全球。如今他回歸大螢幕，在 Apple TV＋最新影集《柯曼老師》中一人分飾多角，更是首部自編自導自演的影集。

影集《柯曼老師》故事描述一位在公立國小教導五年級小朋友音樂課程的老師，柯曼先生（由高登李維飾演）。適逢夢想不得志、未婚妻毀婚、與高中怪咖好友同住，對於這樣被定義為「魯蛇」的三十後人生，儘管懷疑自我，柯曼心中卻一直有個聲音在歌唱，那股畢生的音樂夢，從不曾被現實打敗，現在甚至越來越激昂。

高登李維在《柯曼老師》中將再次展現他《戀夏500日》中那股鄰家氣息，不同的是，這次他已經是個「獨立成熟的男人」面對千禧世代孤獨、無法定義自我的通病，高登用他獨特迷人的魅力，示範時下必備技能：接納負能量、認清人生本就不完美，在每個人平凡無奇的日常中，找到生活的平衡與精神，輕鬆卻轉瞬就抓住人心。該劇 8 月 6 日在 Apple TV＋ 獨家上映。