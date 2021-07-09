現年26歲的澳洲男網好手克耶高斯（Nick Kyrgios）宣布由於國際奧會、日本政府、東京都政府、東京奧會籌委會決定東京奧運期間不開放觀眾進場，因此克耶高斯以「很奇怪」為理由放棄參加23日開幕的東京奧運。

克耶高斯向來特立獨行，所以獲得「壞小子」封號，2016年獲得參加里約奧運的資格，但克耶高斯以受到澳洲奧會的敵視，因此在外界的驚呼聲中宣布棄賽。

這次克耶高斯又順利取得東京奧運入場券，他也非常期待能在本屆奧運會幫助澳洲奪牌。沒想到意外再次發生了，克耶高斯在推特上表示，「朋友們，大家好！我想告訴大家，我已決定退出東京奧運會。做這個決定對我來說並不容易。代表澳洲參加奧運會本是我的夢想，而且我知道，我可能再也不會有這樣的機會了。」

克耶高斯說，「但我也瞭解自己，無法接受面對空蕩蕩的觀眾席打球，我也不想剝奪澳洲運動員代表我們國家參賽的機會，而且我還需要時間來養傷，所以祝福所有澳洲運動員能在這屆奧運會上取得好成績，我們看很快會在球場再次相見。」

實際上克耶高斯此在這次溫網男單第三輪比賽對上加拿大選手阿利亞西姆（Felix Auger-Aliassime）的時候時因傷退賽，所以能不能趕上東京奧運仍在未知數，此刻決定放棄東奧也算合情合理。

隨著克耶高斯的退賽，本屆東京奧運會已經有不少名將缺席。除了早早宣布不參加的「紅土天王」納達爾、女單23屆大滿貫得主小威廉絲外，23歲的2020年澳網女單冠軍肯寧以及前世界球后的羅馬尼亞名將哈勒普都高掛免戰牌。

目前，東京奧運會的網球參賽名單還是由世界球王喬柯維奇、當今世界球后巴蒂領軍，此外，最受關注就屬東道主、世界排名第二的大阪直美。