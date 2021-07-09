台南市長黃偉哲表示，台南很多小吃攤，在疫情期間生計都受到影響，現在適度鬆綁能夠讓他們喘一口氣。(摘自黃偉哲臉書)

本土疫情趨緩，中央宣布各縣市防疫措施能夠適度鬆綁，開放戶外活動空間，室內展場、電影院、健身房等場域。不過考量疫情仍存有風險，六都之中僅台南市跟進餐飲業微解封措施，開放夜市、餐廳可內用。對此也引起許多民眾不滿，紛紛到黃偉哲臉書上留言洗版，「拜託不要開放內用。」

今（9日）新增32例本土確診，但台南市確診已連續12天+0，確診數也是六都最低。台南市長黃偉哲表示，台南很多小吃攤，在疫情期間生計都受到影響，現在適度鬆綁能夠讓他們喘一口氣。但他也指出，微解封必須非常小心謹慎，業者若無法做到自律，徹底做好梅花座、隔板，「開放就是錯誤的」。

雖然7月13日起各縣市能夠微解封，但目前六都首長多表態維持嚴格管制，餐飲僅限外帶，只有台南市順時中，開放餐廳、夜市內用。對此也引起許多市民不滿，擔心台南微解封恐吸引外縣市遊客跨區觀光，形成防疫破口，紛紛湧入黃偉哲臉書留言，盼市府不要開放餐廳內用。

網友指出，「很多縣市都不開放餐廳內用，難道台南人身體比較健康不怕病毒，我們被關怕了，可以請市長再仔細考慮一下再做決定嗎？」、「拜託不要開放內用，別為了發展觀光而拿台南人的健康做賭注」、「有沒有考慮到微解封後那些跨區來玩的觀光客」、「請別開放餐廳內用，阻絕外來人潮來台南」、「雙北桃園還是有不明的疫情，拜託市長微解封能等等嗎」、「市長，我們沒有神功護體，病毒不分地區，我們很害怕，我們還沒準備好，請不要讓我們台南人擔心，甚至爆發疫情被唾棄」。