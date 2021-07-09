北市8日大規模PCR篩檢結果9日出爐，環南市場新增3例確診、1例舊案，北農第一果菜批發市場則新增1例，衛福部長陳時中下午在記者會中表示，環南3例中，2人住北市、1人住新北市；北農這位批發商居住地在新北市，是主動採檢陽性確診，目前正在進行相關匡列。

北市府統計，北農一市（萬大）的前進指揮所，晚間6時30分結束統計，PCR篩檢2249人中，1名攤商陽性確診。北農二市（濱江）目前0。

北市府指出，開放免費PCR篩檢的7家醫院，9日總預約數上午1011人、下午995人，共2006人，實際執行數1994人（篩檢率99.40％）。65歲以上預約接種人數9日已取號總數11萬8205人，其中設籍北市9萬8169人、不設籍2萬36人。

10日進行的市場攤商接種專案，上午的醫院包含宏恩、和平、中興、林森昆明、陽明、忠孝，下午為和平、中興、忠孝、林森昆明、仁愛，接種的攤商包括士林市場、蘭州市場、民族東路410巷攤販聚集區、西湖市場、華榮街攤販集中場、松江市場、饒河夜市、北投市場、通化夜市、士林夜市、景美街攤販集中場、五分街。

獸醫及其助理人員1225人專案，10日在關渡國中接種，負責醫院為關渡醫院；北捷專案，為捷運第一線工作人員600人接種，10日在科教館接種，負責醫院為新光醫院。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。