傅孟柏在《愛的奧特萊斯》扮演既神秘又搞笑的銷售代表Paul，拋開視帝包袱玩很大。（LINE TV提供）

寶藏男孩」姜典在《愛的奧特萊斯》害羞被動，最新發展終於讓劇中首對購愛CP姜典、項婕如心意互通。（LINE TV提供）

柯震東師妹姜予在《愛的奧特萊斯》扮文青酷妹，手握秘密逼出校園女神項婕如。（LINE TV提供）

姜予在《愛的奧特萊斯》扮文青酷妹，手握秘密逼出校園女神項婕如。（LINE TV提供）

姜典（右）將展開反擊。（LINE TV提供）

黃禮豐（左起）、葛盈瑄、項婕如、姜典。（LINE TV提供）

項婕如的姐妹淘葛盈瑄大膽追愛，直接對黃禮豐獻身送吻。（LINE TV提供）

首部直式微想劇《愛的奧特萊斯》集結金鐘迷你劇集視帝傅孟柏、「寶藏男孩」姜典以及校園女神項婕如同台飆戲，推出以來獲好評，首周達到150萬觀看人次，至今持續飈高，在LINE TV平台穩居熱播排行榜第一名。

本週最新劇情更是高潮迭起，姜典劇中的死黨黃禮豐愛的對象終於揭曉，讓粉絲大感意外！在世界最大購愛中心「愛的奧特萊斯」銷售代表傅孟柏的操弄下，觀眾也發現其購物法則的奇妙設計，彷彿日漫《死亡筆記本》般獨特的遊戲規則。

天天跟著追劇情進度的傅孟柏笑說：「對台灣觀眾來說，這個劇的形式可能很新鮮，也在觀察大家是否會喜歡上這樣的形式。看到很多年輕觀眾稱讚剪接緊湊，很符合他們的觀劇期待，另一方面又因為劇情迅速推進不斷的抛出懸念，他們在解謎、猜測中，竟開始抱怨一天只演兩集共六分鐘實在太短。」

導演安竹間爆料本周之後，情節的過癮程度會持續升高，相信不會讓觀眾失望。這部劇的故事是百分百的台灣原創，目前已有尖端出版社相中故事，準備進行小說的出版計劃，導演也期待這個台灣原創IP能成功推廣到海外。

柯震東師妹姜予扮演的文青酷女孩，劇中掌握重大秘密，為了找到人間蒸發的項婕如，竟以跳樓輕生相逼，嚇出項婕如親自曝光校園霸凌的兇手究竟是誰。

在劇中神出鬼沒又超有喜感的傅孟柏表示，「這個劇的斷點常在讓人最心急、最好奇的地方，尤其星期五最令觀眾痛苦，因為周末愛的奧特萊斯並不營業。還沒看的朋友，最近因為故事進入尾聲，現在追劇正是時候，才可避免周遭朋友爆雷」。《愛的奧特萊斯》共50集，周一至周五中午12點半於LINE TV與LINE TV貼文串上映。