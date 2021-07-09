北韓在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下長期封鎖邊境，物資緊張，南韓國家情報院今天表示，若美方提及相關問題，北韓可能重回談判桌，以結束與美國的敵對態勢。

韓聯社報導，南韓國情院院長朴智元今天出席國會情報委員會說明北韓近期釋出訊息時表示，「結束（與美國的）敵對關係是北韓的一貫立場」，並分析北韓因封鎖邊境導致民生用品持續不足，「北韓的要求應該不會只是單純的疫苗或物資支援」。

國情院指出，美國前總統川普在越南河內與北韓領導人金正恩會談時承諾，若北韓放棄核武，美國可提供經濟援助，但從北韓角度看來，在他們關閉豐溪里核試驗場、銷毀導彈發射架，停止核試及洲際彈道飛彈（ICBM）試射後，美國卻未兌現承諾。

國情院報告認為，平壤當局看起來希望美國允許北韓出口礦物，以及進口精製油與日常用品，就算美方只是口頭提及，北韓也可能為此重返談判桌。

金正恩6月在北韓勞動黨會議中針對美國對北韓政策表示，對於「對話」及「對抗」都要做好萬全準備，引發外界樂觀聯想，但金正恩胞妹金與正隨後公開諷刺這種想法是「錯誤的期待」。

國情院認為，金與正的談話內容反而可以解釋為「希望對話」；而美國在任命人權特使前，先任命北韓特使的做法也有助改善與北韓關係。

不過，國情院也指出，例行的8月美韓聯合軍演臨近，北韓可能要待解決這類問題的敵對關係才願意出面對話。