中國人民銀行（央行）今宣布，為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，決定7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.9％。釋放長期資金約1兆元人民幣（下同）。

人行相關負責人表示，此次降準為全面降準，除已執行5％存款準備金率的部分縣域法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.5個百分點，降準釋放長期資金約1兆元人民幣。不下調部分金融機構存款準備金率的主要原因是，5％的存款準備金率是目前金融機構中最低。

人行公告，今年以來部分大宗商品價格持續上漲，一些小微企業面臨成本上升等經營困難，中國堅持貨幣政策穩定、有效性，不搞大水漫灌，而是精準發力，加大對小微企業支持力度。將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持穩字當頭，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，搞好跨周期設計，支持中小企業、綠色發展、科技創新，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜貨幣金融環境。

人行強調，去年應對疫情時，堅持實施正常貨幣政策，5月以後逐漸轉為常態，今年上半年已基本回到疫情前常態。此次降準是常規操作，釋放的部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），部分用於彌補7月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，增加金融機構長期資金佔比。

人行相關負責人說，這次降準目的是改善金融機構資金結構，更好支持實體經濟。一是保持流動性合理充裕的同時增強金融機構資金配置能力。二為調整中央銀行的融資結構，有效增加金融機構支持實體經濟的長期穩定資金來源，引導金融機構積極運用降準資金，加大對小微企業的支持力度。三是此次降準降低金融機構資金成本每年約130億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。