南韓每天新增病例從6月底的647多人短短2周一下子驟升至1316人，大增1倍多。國務總理金富謙表示，防疫工作面臨巨大危機，首都圈疫情擴散最嚴重，首爾單日確診連續3日超過500人。新一波疫情主要涉及年輕人和小規模聚會，當局決定12日起首都圈的防疫級別首次上調至最高的第4級。

措施包括晚上6時後聚會僅限2人、全面禁止集會和遊行等活動，婚禮和葬禮只准親屬參加，所有學校14日起全面改為線上上課。

此外，暫時擱置放寬已接種疫苗人士的防疫措施；餐廳維持晚上10時後不准內用；也禁止娛樂場所營業兩周。當局指未來2周最重要是遏制疫情擴散，呼籲民眾積極配合防疫措施。

金富謙此向首都圈民眾、小商家以及個體戶表示歉意，承諾政府將根據《損失補償法》致力補償他們的損失。

第二副本部長權埈鬱則警告，南韓這第四波疫情正全面蔓延，確診數和傳播風險恐高於前三波疫情。