大美人林青霞19歲以瓊瑤電影《窗外》出道，是台灣1970年代最知名的影壇愛情片巨星之一，與秦祥林、秦漢、林鳳嬌並稱「二秦二林」。香港名導陳勳奇近日在影片中大爆影壇秘辛，同時也談到了林青霞當年演出電影《金玉良緣紅樓夢》，卻被另一大明星張艾嘉奪走女主角之位的內幕。

陳勳奇在影片中大爆影壇秘辛，他說已故導演李翰祥當年為了拍攝《金玉良緣紅樓夢》，特地挑選當代最好的兩個演員林青霞與張艾嘉，但為何兩個人都是女的呢？因為黃梅調電影的特色之一，就是男主角以女演員反串演出。

林青霞在電影《金玉良緣紅樓夢》原本被設定演出女主角。(本報系資料照)

不過原本《金玉良緣紅樓夢》的設定是由張艾嘉反串男主角、林青霞擔任女主角，誰知在試造型拍照時，李翰祥赫然發現林青霞比張艾嘉整整高了快半顆頭，讓他認為男主角怎麼能夠這樣，因此緊急改由林青霞反串，張艾嘉扮回小女人。

陳勳奇大讚林青霞東方不敗演得太好了。(取自陳勳奇抖音)

陳勳奇還透露因為林青霞反串男主角英氣逼人，效果太好，意外打開林青霞反串戲路，還創造出《刀馬旦》中的曹雲、《笑傲江湖之東方不敗》的東方不敗等經典角色，令陳勳奇也不禁豎起大拇指讚嘆：「你看後來東方不敗她演得多好！」