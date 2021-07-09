曾揚言買下台積電、合併聯發科的中國半導體企業紫光集團，今天因為不能清償到期債券，已被債權人之一的徽商銀行向法院申請破產重整。

據企業資訊查詢App「企查查」顯示，紫光集團被徽商銀行申請破產重整，經辦法院為北京市第一中級法院。

紫光集團微信公眾號也公告稱，今天收到北京市第一中級人民法院送達的通知書，主要內容為：相關債權人以紫光集團不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，具備重整價值和重整可行性為由，向法院申請對紫光集團進行破產重整。

紫光集團稱，將依法全面配合法院進行司法審查，積極推進債務風險化解工作，支持法院依法維護債權人合法權益。

去年11月起，紫光集團發行的公司債相繼因無力償還本息宣告違約，被指恐面臨破產重整。

陸媒財新網指出，主因是此前過度併購，加上債務槓桿過高所致。因半導體產業投資回報週期長，一旦獲利難以支應公司資金需求，便只能依靠發債度日，長此形成惡性循環，因而出現無力償債的窘境。

新浪財經引述中誠信國際信用評級公司指出，截至2020年9月末，紫光集團總債務達人民幣527.81億元（約新台幣2280億元），其中短期債務328.16億元，而貨幣資金為40.02億元，面臨較大短期償債壓力。

不過紫光集團正試圖從債務危機中脫困，且旗下公司仍在賺錢。

紫光集團6月30日公告稱，已啟動債務風險化解工作，將積極與持有人溝通制定債務解決方案，相關工作正在穩步推進中。

最新評級報告顯示，中誠信國際將紫光集團主體信用等級由CC調降至C，撤出可能降級的觀察名單；將「19紫光02」的公司債信用等級由CC調降至C，撤出可能降級的觀察名單；維持「18紫光04」和「19紫光01」的信用等級為CC，繼續列入可能降級的觀察名單。

官媒北京日報App報導指出，紫光集團旗下兩家上市公司紫光國微和紫光股份，2020年營收利潤均取得較大成長，今年第一季，紫光股份營收利潤成長30%以上，紫光國微營收成長近50%，利潤成長70%以上。集團其他主要企業也都呈現穩中向好的局面。

報導稱，紫光集團在專門工作團隊指導下，為化解債務風險與多家投資人進行了接洽，由於紫光集團核心資產在晶片、雲網等產業領域處於國內優勢地位，投資人參與意向濃厚。

報導並稱，由於紫光集團債務規模大，境內外債權人多，為有效保障各方權益，加快促成不同債權人訴求達成一致，「適時啟動司法重整是一種專業選擇」。

紫光成立於1999年，是北京清華大學旗下全資擁有的半導體集團。但近年，紫光並未立足研發，而是以「國家隊」的姿態大舉砸錢收購組建產業，引發國際側目。

2013年，紫光集團以17.8億美元收購美國上市公司展訊通信；次年斥資9.1億美元收購美國上市公司銳迪科微電子。

2015年，紫光集團董事長趙偉國高調來台，還揚言要買下台積電、合併聯發科。（編輯：楊昇儒）1100709