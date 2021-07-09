劉冠廷演技了得。（CATCHPLAY提供）

曾珮瑜與邱士縉演師生。（CATCHPLAY提供）

邱士縉（左起）、張榕容、莊凱勛。（CATCHPLAY提供）

全台熱議的懸疑台劇《第三佈局 塵沙惑》本周劇情發展不只燒腦，更將挑戰觀眾撕心裂肺的揪心度！劉冠廷飾演的家豪為愛憤而退出警界，踏上私刑正義黑化之路，劉冠廷表示，「一直死命追查真相就是家豪愛恨的展現。」網友也高呼，「在善良與暴戾之間的矛盾讓人心疼。」

《第三佈局 塵沙惑》錯綜複雜的愛恨情仇，不只讓家豪退出警界，甚至因仇恨而失控，劉冠廷卯足全力詮釋演出，直呼「家豪真的太有事了，他的一舉一動我都得再三思考。」

全劇每一場戲都是挑戰自我的演出，劉冠廷表示，上戲前都很緊張，「下戲後也需要更多時間沉澱，即便現在回覆問題都會覺得胸口悶悶的，我也好奇為什麼到現在還有這種感覺。」

同時，他也感謝其他合作演員和團隊所有工作人員拍攝期間的幫忙，讓他一路反覆摸索劇本和角色，「找到家豪的痛與執念」。劇集引發廣大的觀看熱潮和各種推理議論，不斷有網友告白強大的演出，「我無法承受自己在更愛劉冠廷了」，劉冠廷也說很感謝大家，因此得到大家的力量，「看到大家喜歡就很滿足，有種努力沒有白費、雨過天晴的感覺」。

《第三佈局 塵沙惑》展開糾纏多年的案件追辦，追劇如追案的觀眾也忍不住幫起警察，化身網路柯南辦案，不漏掉任何線索，懷疑劇中曾經協助刑警徐梓薇的港生張敬堯，「我開始腦洞大開了，覺得香港學生有點可疑」、「他曾經說過四年前來台」、「還有老師也有可能」。

本周日（7／11）播畢後，張榕容、曾珮瑜與邱士縉將首度齊聚現身直播，將於晚間10：45現身CATCHPLAY＋官方IG（catchplayplus_tw）線上直播，將一起跟著案件抽絲剝繭，三人是否會展開「粵語小教室」更讓觀眾引頸企盼。

《第三佈局 塵沙惑》讓觀眾燒腦也揪心到最高點，不讓律師或計程車復仇當道專美於前，劉冠廷、莊凱勛、張榕容加值升級，誰的私刑才是正義？誰說的又才是真相？該劇每周日晚間9點於CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道、HBO GO同步登場的最新集數。